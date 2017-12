V Nemecku hrozia prudké búrky. V Česku prepisujú teplotné rekordy

Teplé počasie zaznamenali v nedeľu na celom území Českej republiky vrátane horských oblastí.

Offenbach 24. decembra (TASR) - Nemeckí meteorológovia varovali v nedeľu pred sčasti prudkými búrkami, ktoré v priebehu Štedrého večera zasiahnu sever a severovýchod spolkovej republiky.



Prudký nárazový vietor môže v horských polohách, na pobreží a v iných obzvlášť exponovaných lokalitách dosiahnuť pri nich až silu deviatich stupňov. Pre niektoré oblasti vrátane ostrova Rujana však experti Nemeckej meteorologickej služby DWD so sídlom v Offenbachu na Mohane predpokladajú až silu desiatich-jedenástich stupňov.



V noci na pondelok - prvý sviatok vianočný - možno očakávať na väčšine územia dážď alebo mrznúci dážď, na juhu Nemecka by však malo byť jasno. V okolí Álp bude mrznúť, teploty môžu dosiahnuť hoci sedem stupňov pod nulou.



Prudký nárazový vietor by v prímorských a horských oblastiach Nemecka mal vydržať aj počas dvoch nadchádzajúcich sviatočných dní. Na končiaroch môže dokonca dosiahnuť rýchlosti orkánu.



V ČR prepisujú teplotné rekordy



Najmenej dva historické denné teplotné rekordy padli na Štedrý deň 2017 v Českej republike.



Ako informoval internetový server iDNES.cz s odvolaním sa na meteorologičku Blanku Gvoždíkovú, na stanici Albrechtice-Žáry v okrese Bruntál v Moravskosliezskom kraji, kde merania registrujú 83 rokov, stúpla ortuť teplomerov v nedeľu na 11,2 stupňa Celzia. Druhý rekord sa spája s mestom Krnov v rovnakom okrese, kde namerali 10,9 stupňa Celzia.



Teplé počasie však zaznamenali v nedeľu na celom území ČR vrátane horských oblastí, takže počet rekordných zápisov nemusí byť ešte konečný.



Počasie sprevádzané vyššími teplotami bolo podľa českých meteorológov charakteristické po troch predchádzajúcich rokoch i v tom čoskoro sa končiacom.