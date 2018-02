CSU varovala sociálnych demokratov, aby sa držali dohôd o migrácii

Premiér spolkovej krajiny Bavorsko Horst Seehofer, povedal, že nová legislatíva si kladie za cieľ zjednodušiť posielanie neúspešných žiadateľov o azyl späť do Tuniska, Maroka a Alžírska.

Berlín 24. februára (TASR) - Predstavitelia Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU), ktorá je sesterskou stranou konzervatívcov nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, varovali vedenie stredoľavicovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), že ak sa nebude držať dohôd o migrantoch, môže to spôsobiť pád novej vlády.



Informovala o tom v noci na sobotu agentúra Reuters.



Členovia SPD, ktorí majú posledné slovo ohľadom koaličnej dohody, budú 2. marca korešpondenčne hlasovať o jej finálnej podobe. Približne 463.700 registrovaných členov SPD môže posielať svoje hlasy poštou do straníckej centrály v Berlíne od 20. februára až do polnoci z 2. na 3. marca.



Ak by členská základňa SPD dohodu odmietla, budú Nemecko s najväčšou pravdepodobnosťou čakať predčasné voľby, prípadne pokus o vytvorenie menšinovej vlády.



Premiér spolkovej krajiny Bavorsko Horst Seehofer, ktorý stojí na čele CSU, povedal, že nová legislatíva si kladie za cieľ zjednodušiť posielanie neúspešných žiadateľov o azyl späť do Tuniska, Maroka a Alžírska, ako aj vytvoriť centrá pre migrantov v pohraničných oblastiach, kde budú umiestnení počas spracovávania žiadostí.



Ak SPD odmietne podporiť tieto zákony po tom, ako sa dohodla na koalícii, bude to podľa Seehofera znamenať "koniec vlády". Takýto postoj by bol zo strany sociálnych demokratov neprijateľný, dodal.



Seehofer, ktorý je všeobecne považovaný za hlavného kandidáta na post ministra vnútra, ďalej uviedol, že daná legislatíva sa zavedie rýchlo, ešte pred bavorskými regionálnymi voľbami v polovici októbra.



CSU, ktorá v septembrových voľbách stratila desať percent hlasov, chce znovu získať voličov prejdených ku krajne pravicovej Alternatíve pre Nemecko (AfD) tvrdým postojom k migrácii a dôrazom na tradičné konzervatívne hodnoty.



Podľa prieskumov pokračovanie tzv. veľkej koalície so stranami únie CDU/CSU podporujú dve tretiny stúpencov SPD a väčšina primátorov veľkých nemeckých miest, v ktorých vládnu sociálni demokrati.