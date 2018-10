Nemecko: CSU začala sondážne rokovania s potenciálnymi partnermi v Bav

Tri hodiny trvali rokovania medzi vedúcimi činiteľmi CSU a zoskupenia Freie Wähler, po ktorých sa obe strany vyjadrili, že sa pri nich neobjavili žiadne zásadne odlišné postoje oboch subjektov.

Mníchov 17. októbra (TASR) - Prvé sondážne rokovania vedenia Kresťanskosociálnej únie (CSU) a predstaviteľov ďalších politických subjektov, ktoré budú mať zastúpenie v novom bavorskom krajinskom parlamente, sa začali v stredu, tri dni po krajinských voľbách, v Mníchove.



Tri hodiny trvali rokovania medzi vedúcimi činiteľmi CSU a zoskupenia Freie Wähler (Slobodní voliči; FW), po ktorých sa obe strany vyjadrili, že sa pri nich neobjavili žiadne zásadne odlišné postoje oboch subjektov.



Líder FW Hubert Aiwanger dokonca nevylúčil, že by koaličné rokovania oboch strán mohli začať už v piatok.



Bavorský krajinský premiér Markus Söder síce takisto ocenil rokovania ako veľmi konštruktívne, avšak dodal, že popri mnohých otázkach, v ktorých panuje zhoda, jestvujú aj také, ktoré si ešte vyžiadajú diskusiu.



Zároveň zdôraznil, že CSU zváži ďalší postup až po sondážnych rokovaniach so zelenými, ktoré boli na programe v popoludňajších hodinách, informovala tlačová agentúra DPA.



Otvorenou otázkou zatiaľ zostáva, aký čas budú potrebovať FW, respektíve zelení na prípadné rozhodnutie o vstupe do koaličných rokovaní s CSU.