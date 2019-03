V Nemecku je ďalší pacient s HIV v remisii po transplantácii buniek

U nemenovaného muža nezaznamenávajú už prítomnosť vírusu HIV po tom, čo v rámci liečby rakoviny absolvoval transplantáciu kmeňových buniek od donora so vzácnou genetickou mutáciou.

Berlín 8. marca (TASR) - Prípad ďalšieho pacienta s HIV nachádzajúceho sa pravdepodobne v trvalej remisii ohlásila Univerzita Heinricha Heineho v nemeckom Düsseldorfe. Išlo by tak už o tretí prípad pacienta s dočasnou úľavou tejto infekčnej choroby po absolvovaní transplantácie kmeňových buniek. Informovala o tom agentúra DPA.



Predstavitelia univerzity vo vyhlásení uviedli, že u nemenovaného muža nezaznamenávajú už prítomnosť vírusu HIV po tom, čo v rámci liečby rakoviny absolvoval transplantáciu kmeňových buniek od donora so vzácnou genetickou mutáciou. Tá má za následok imunitu voči niektorým formám HIV.



Vedci z Düsseldorfu však zdôraznili, že zatiaľ nie je zrejmé, či sa pacient zbavil ochorenia natrvalo, keďže lieky na potláčanie vírusu vysadil iba pred tri a pol mesiacom.



Ide už o druhý obdobný prípad zverejnený za posledný týždeň po tom, ako v utorok Medzinárodná spoločnosť AIDS (IAS) oznámila, že nemenovaný pacient z Británie nakazený vírusom HIV je po transplantácii kmeňových buniek už takmer 19 mesiacov v trvalej remisii.



"Veríme, že nakoniec to povedie k bezpečnej, finančne efektívnej a jednoduchej stratégii na dosiahnutie týchto výsledkov pomocou génovej technológie alebo protilátkových techník," vyhlásil podľa agentúry AP prezident IAS Anton Pozniak.



Prvým zdokumentovaným pacientom, ktorý sa vyliečil z HIV, bol pred desiatimi rokmi Timothy Brownon. Bola mu vtedy transplantovaná kostná dreň od darcu s prirodzenou rezistenciou voči tomuto vírusu.