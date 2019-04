Nemecko, Dánsko a Švédsko predĺžujú kontroly na hraniciach do novembra

Podľa Seehofera sa v poslednom čase opäť zvýšil "migračný potenciál" východného Stredomoria a tzv. balkánskej trasy.

Berlín 12. apríla (TASR) - Nemecko, Dánsko a Švédsko v piatok oznámili, že do novembra predlžujú kontroly na svojich hraniciach do novembra. Pôvodne sa mali skončiť 11. mája, napísala agentúra DPA.



Nemecký minister vnútra Horst Seehofer zdôvodnil v liste prvému podpredsedovi Európskej komisie Fransovi Timmermansovi svoje rozhodnutie pokračovať v kontrolách na hraniciach s Rakúskom do 11. novembra stále vysokým počtom nelegálnych prekročení hraníc. Na ilustráciu uviedol, že v období od novembra 2018 do februára 2019 bolo každý mesiac zaregistrovaných približne 950 prípadov nelegálneho prekročenia hraníc.



Okrem toho sa podľa Seehofera v poslednom čase opäť zvýšil "migračný potenciál" východného Stredomoria a tzv. balkánskej trasy. V najbližšom čase sa takisto nedá počítať s poklesom "nelegálnej sekundárnej migrácie" do Nemecka.



Dánsko zdôvodnilo predĺženie kontrol tým, že "vonkajšie hranice Európy sú stále pod tlakom". Hrozba teroristických útokov v Dánsku je stále vysoká, "čo si vyžaduje kontrolu hraníc", konštatovala ministerka pre cudzincov a integráciu Inger Stöjbergová.



Európska komisia potvrdila prijatie listov z Nemecka a Dánska. Predĺženie hraničných kontrol nedávno oznámili aj Francúzsko a Rakúsko. Nečlenská krajina EÚ Nórsko má hraničné kontroly ukončiť 11. mája a zatiaľ neavizovala ich predĺženie.