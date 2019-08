BIZARNÝ INZERÁT, nemecká dedina zdôrazňuje, že jej starostka je single

Dedina s takmer 2800 obyvateľmi, nachádzajúca sa približne 140 kilometrov severovýchodne od bavorskej metropoly Mníchov, dala do lekárskeho časopisu inzerát, že hľadá praktického lekára.

Mníchov 15. augusta (TASR) - Dedina Kollnburg v nemeckom regióne Dolné Bavorsko trafila do čierneho, keď pri hľadaní a lákaní rodinného lekára do obce zdôrazňovala fakt, že jej 45-ročná starostka Josefa Schmidová je stále slobodná.



"Účinok tejto prídavnej informácie bol naozaj mimoriadne prekvapujúci," uviedla vo štvrtok Schmidová pre tlačovú agentúru DPA. "S týmto sme nepočítali a boli sme poriadne ohromení," dodala starostka o netradičnom hľadaní lekára.



Dedina s takmer 2800 obyvateľmi, nachádzajúca sa približne 140 kilometrov severovýchodne od bavorskej metropoly Mníchov, dala do lekárskeho časopisu inzerát, že hľadá praktického lekára. Do inzerátu pridala dedina aj poznámku, že "starostka ešte nie je vydatá".



Schmidová povedala, že niekoľko lekárov sa aj ozvalo, ale boli medzi nimi takí, čo sa menej zaujímali o prácu než o slobodnú starostku. "Neviem dať odpoveď tak rýchlo," dodala Schmidová.