Nemecko deportovalo ďalších neúspešných žiadateľov o azyl

Kábul 27. marca (TASR) - V afganskej metropole Kábul pristálo v utorok ráno miestneho času lietadlo so skupinou migrantov, ktorým v Nemecku zamietli žiadosť o azyl a bola nariadená ich deportácia do vlasti. Počet deportovaných migrantov nebol bezprostredne známy.



Berlín k pravidelným hromadným deportáciám pristúpil ešte v decembri 2016. Ako píše agentúra DPA, išlo celkovo už o jedenástu deportovanú skupinu z Nemecka do Afganistanu.



Nemecká vláda tieto deportácie dočasne zastavila po bombovom teroristickom útoku v diplomatickej štvrti Kábulu z vlaňajšieho mája, ktorý si vyžiadal vyše 90 životov a 400 zranených.



V septembri však deportácie znova obnovila, a síce v prípade osôb spadajúcich do týchto troch kategórií: podozrivých teroristov, zločincov, alebo jednotlivcov nespolupracujúcich s nemeckými úradmi.



Deportácie pokračujú v čase zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v Afganistane. Fundamentalistické hnutie Taliban a povstalci z teroristickej skupiny Islamský štát (IS) zintenzívňujú útoky na bezpečnostné sily, vládu, okresné centrá i civilistov.