Nemecko deportovalo do Afganistanu neúspešných žiadateľov o azyl

Kábul 25. apríla (TASR) - Ďalšie lietadlo s deportovanými zamietnutými žiadateľmi o azyl v Nemecku pristálo v stredu ráno v afganskej metropole Kábul. Pre agentúru DPA to potvrdili predstavitelia úradu pre prisťahovalectvo.



Na palube deportačného letu z Düsseldorfu sa nachádzalo 21 osôb, ktorým v Nemecku odmietli udeliť azyl. Ide doposiaľ o dvanáste kolektívne vyhostenie z Nemecka do Afganistanu.



Od decembra 2016 tak Berlín do Afganistanu deportoval dovedna 219 mužov. Podobné deportácie sú spochybňované v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v Afganistane, pripomína DPA.



Len v uplynulú nedeľu prišlo napríklad pri bombovom útoku militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v hlavnom meste Kábul o život najmenej 57 ľudí.



Od roku 2017 sa deportácie z Nemecka vzťahujú na páchateľov trestných činov, osoby, ktoré predstavujú teroristickú hrozbu a ľudí, ktorí "zaryto odmietajú určenie totožnosti".