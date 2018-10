Od januára Nemecko vrátilo do vlasti celkove 262 gruzínskych občanov.

Drážďany/Lipsko 11. októbra (TASR) - Nemecko deportovalo do vlasti 25 Gruzíncov. Ako informoval vo štvrtok v Drážďanoch saský rezort vnútra, stroj s viac ako dvoma desiatkami deportovaných gruzínskych občanov odletel z Lipska do zakaukazskej republiky.



Veľkú väčšinu deportovaných tvorili Gruzínci žijúci práve v Sasku (19), doplnili ich však traja krajania zo spolkovej krajiny Hesensko, dvaja z Bavorska a jeden z Dolného Saska, vyplýva zo správy Stredonemeckého rozhlasu (MDR).



