Nemecko deportovalo Maročana odsúdeného v súvislosti s 11. septembrom

Hamburg 15. októbra (TASR) - Maročana Muníra Mutasadika (44), odsúdeného v Nemecku na 15 rokov väzenia za napomáhanie pri teroristických útokoch na americké ciele z 11. septembra 2001, deportovali v pondelok do vlasti. Predtým ho za sprievodu ťažko ozbrojených policajtov prepravili z väzenského zariadenia Hamburg-Fuhlsbüttel leteckou cestou do Frankfurtu nad Mohanom.



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu Spolkovej polície.



Nemeckí policajti sprevádzajú deportovaného aj počas letu do marockého mesta Casablanca.



Mutasadik sa v Nemecku ako študent v roku 1999 spriatelil s Muhammadom Attom a ďalšími pilotmi unesených lietadiel, použitých 11. septembra 2001 pri útokoch proti budovám v New Yorku a vo Washingtone.



Podľa súdneho verdiktu členovia tzv. hamburskej teroristickej bunky vrátane Mutasadika hovorili o útokoch, aj keď ženatý Maročan sa k misii nepripojil. Nebolo možné dokázať, či vedel aj o tom, že pri útokoch prídu o život ľudia vo Svetovom obchodnom centre a Pentagóne.



Vrchný krajinský súd v Hamburgu odsúdil Maročana najskôr v roku 2004 na 15 rokov väzenia a tento trest sa v roku 2007 po odvolacích konaniach potvrdil napriek zmene zdôvodnenia. Maročanov trest mal vypršať v novembri. Ak by sa ho dovtedy nepodarilo vyhostiť, dostal by sa zrejme v Nemecku na slobodu. Vydávaciu väzbu môže sudca nariadiť len vtedy, ak sa cudzinec deportácii snaží vyhnúť, čo nie je dokázateľné v prípade čerstvo prepusteného trestanca.