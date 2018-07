Extrémistické ideológie v Nemecku priťahujú čoraz viac ľudí

Celkový počet stúpencov salafizmu, teda nielen radikálov s teroristickými zámermi, sa v Nemecku v priebehu uplynulého roka zvýšil z 9700 na 10.800.

Berlín 24. júla (TASR) - Extrémistické ideológie priťahujú v Nemecku čoraz viac ľudí.



Vlani sa počet extrémistov v spolkovej republike zvýšil podľa výročnej správy Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), ktorú v utorok zverejnili v Berlíne, o deväť percent na 126.000 osôb. Najvyšší predstaviteľ spomínaného úradu Hans-Georg Maassen to pri prezentácii správy v hlavnom meste krajiny označil za veľmi vysoké číslo.



Nemecký spolkový minister vnútra Horst Seehofer využil túto príležitosť, aby apeloval na ďalšie zlepšenie práce pri vyhosťovaní, odsune islamistov vnímaných v Nemecku ako osoby ohrozujúce verejnú bezpečnosť, a dodal, že je otvorený myšlienke preniesť viac zodpovednosti v tejto oblasti na centrálne nemecké orgány.



Kompetentní registrovali na sklonku mája v Nemecku okolo 1900 salafistov s islamisticko-teroristickým potenciálom, pred rokom ich bolo o 200 menej.



Do tejto kategórie nepatria iba osoby, u ktorých polícia nevylučuje ochotu spáchať teroristické útoky, ale aj ľudia zastávajúci vedúce posty v extrémisticko-teroristickom spektre alebo disponujúce úzkymi kontaktmi na tých, ktorí sú ochotní spáchať teroristické útoky. Spolkový kriminálny úrad ich aktuálne registruje 774, 450 z nich sa i v súčasnosti zdržiava na území Nemecka, asi 170 za mrežami.



Celkový počet stúpencov salafizmu, teda nielen radikálov s teroristickými zámermi, sa v Nemecku v priebehu uplynulého roka zvýšil z 9700 na 10.800. Stagnuje iba počet tých, ktorí cestujú do oblastí kontrolovaných teroristami.



Z výročnej správy ďalej vyplýva, že počet xenofóbne motivovaných násilných trestných činov ultrapravicových extrémistov poklesol v Nemecku vlani o 35 percent. Na konci minulého roka registrovali bezpečnostné zložky v krajine celkove asi 24.000 pravicových radikálov, o rok skôr to bolo 23.100 podobne orientovaných ľudí. Počet neonacistov sa zvýšil o asi 200 na 6000.



Medzi tzv. Ríšskych občanov, ktorí neuznávajú súčasnú spolkovú republiku, jej zriadenie, predstaviteľov ani zákony, a podobné formácie patrilo vlani 16.500 ľudí, ich počet sa na sklonku marca zvýšil už na 18.000, pričom 950 z nich patrí medzi pravicových extrémistov.



Aj s posilnením euroskeptickej a protimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AfD) súvisí zvýšenie počtu ľavicových extrémistov v krajine o štyri percentá na 29.500 ľudí. Práve pre nich predstavuje AfD nepriateľa.



Informácie sprostredkovala tlačová agentúra DPA.



Pre Horsta Seehofera bude zaujímavé zistiť, prečo sa v krátkom čase zradikalizovalo tak mnoho doteraz nenápadných občanov krajiny. Zaujíma ho, či nejestvuje príčinná súvislosť medzi konkrétnou politikou a radikalizáciou populácie, napríklad, či to nesúvisí s migračnou vlnou.