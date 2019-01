Nemecko, Francúzsko a Španielsko dali ultimátum Madurovi

Nicolás Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie. Jeho inauguráciu však bojkotovali štáty Európskej únie i väčšina latinskoamerických krajín.

Berlín/Paríž/Madrid 26. januára (TASR) - Nemecko, Francúzsko a Španielsko vyzvali v sobotu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby do ôsmich dní oznámil termín novej voľby hlavy štátu. V opačnom prípade sú pripravené uznať za dočasného prezidenta lídra opozície a predsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa, informovali agentúry AFP a DPA.



Uvedené stanovisko tlmočila za Nemecko zastupujúca hovorkyňa vlády Martina Fietzová. "Venezuelský ľud musí o svojej budúcnosti rozhodnúť slobodne a v bezpečí," napísala Fietzová na Twitteri. Ak Maduro voľbu do uvedeného termínu nevyhlási, je Berlín pripravený uznať Guaidóa za dočasného prezidenta, ktorý takýto politický proces iniciuje.



Podobne sa na Twitteri vyjadrili francúzsky prezident Emmanuel Macron a španielsky premiér Pedro Sánchez.



"Nesnažíme zvrhnúť vlády, vo Venezuele chceme demokraciu a slobodné voľby," tvítoval Sánchez.



"Venezuelský ľud musí mať možnosť slobodne rozhodnúť o svojej budúcnosti. Bez volieb oznámených do ôsmich dní budeme pripravení uznať Juana Guaidóa za 'úradujúceho prezidenta' Venezuely, ktorý iniciuje tento politický proces. Pracujeme na tom s európskymi partnermi," uviedol Macron na mikroblogovacej sieti.



Nicolás Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie. Jeho inauguráciu, ktorá neprebehla v parlamente ovládanom opozíciou, ale pred sídlom najvyššieho súdu, však bojkotovali štáty Európskej únie i väčšina latinskoamerických krajín.



Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Juan Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta. Washington ho okamžite uznal a Madura označil za nelegitímnu hlavu štátu. Maduro to nazval pokusom o prevrat a prerušil diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi.



Na strane Madura stoja okrem iných Rusko, Čína, Irán, Turecko, Kuba, Mexiko či Bolívia. Guaidóa už uznali za prezidenta okrem USA aj Argentína, Brazília, Čile alebo Kanada. Európska únia zatiaľ konkrétny postoj nezaujala.