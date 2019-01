Konanie voči Iračanovi spájanému s vraždou v Chemnitzi zastavili

Muž identifikovaný ako Júsif A. podľa nej síce bol na mieste činu, nie je však dostatok dôkazov, ktoré by ho spájali so smrťou obete.

Lipsko 18. januára (TASR) - Pre nedostatok dôkazov zastavili nemeckí vyšetrovatelia konanie voči jednému z Iračanov podozrivých z podielu na vlaňajšej vražde 35-ročného Nemca v meste Chemnitz, ktorá vyvolala vlnu protestov a výtržností. Tlačová agentúra DPA to uviedla v piatok s odvolaním sa na vyhlásenie prokuratúry.



Muž identifikovaný ako Júsif A. podľa nej síce bol na mieste činu, nie je však dostatok dôkazov, ktoré by ho spájali so smrťou obete.



Z ubodania 35-ročného Nemca s kubánskymi koreňmi Daniela H. sú podozriví traja muži, ktorí prišli do Nemecka ako žiadatelia o azyl - Sýrčan a dvaja Iračania. Jedného z týchto mužov, Sýrčana identifikovaného menom Aláa S., prokuratúra minulý týždeň obvinila z vraždy, pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví.



Na vražde sa údajne podieľal aj prinajmenšom jeden z Iračanov - Farhád A., ktorého sa doteraz nepodarilo zadržať a bol na neho vydaný medzinárodný zatykač.



K násilnému činu došlo v Chemnitzi 26. augusta 2018. Následné výtržnosti, pri ktorých bolo zaznamenané aj násilie zo strany pravicových extrémistov, opísali nemecká kancelárka Angela Merkelová a ďalší ako "štvanice" na cudzincov. Udalosti v Chemnitzi rozpútali širšiu debatu o imigračnej politike Merkelovej, ktorej koalícia sa dostala do krízy.



Prokuratúra uviedla, že v rámci vyšetrovania vraždy vypočula vyše 100 svedkov. Dospela k záveru, že k útoku nožom došlo po tom, ako sa jeden z Iračanov, Farhád A., pohádal s obeťou. Spomínaný Sýrčan sa do potýčky zapojil až neskôr. Práve táto dvojica údajne dobodala Daniela H. do ramena a hrude. Okrem toho spôsobila vážne zranenia ďalšiemu prítomnému Nemcovi, ktorý však prežil.