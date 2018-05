Kriminalita v Nemecku minulý rok klesla, ľudia sa ale necítia bezpečne

K významnému poklesu došlo vlani pri počte vlámaní, krádeží v obchodoch i celkovo násilných trestných činoch.

Berlín 8. mája (TASR) - Kriminalita v Nemecku vlani výrazne poklesla, oznámila v utorok vláda v Berlíne. Predstavené štatistické údaje sú však v rozpore s názormi mnohých ľudí o tom, že krajina je menej bezpečná, informuje agentúra AP.



Nemecký minister vnútra Horst Seehofer oznámil, že celkový počet trestných činov sa v roku 2017 znížil o takmer desať percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom súčasne vzrástol podiel objasnených zločinov.



"Napriek všetkým výzvam je jasným faktom, že Nemecko sa stalo bezpečnejším," povedal Seehofer. Zdôraznil však, že nie je dôvod uspokojovať sa so situáciou, úrady na spolkovej i krajinskej úrovni majú naďalej veľa práce.



Seehofer upozornil, že nemecké orgány si musia tiež uvedomovať možnosť, že kedykoľvek môže dôjsť k teroristickému útoku.



Práve séria teroristických útokov v uplynulých rokoch i prílev státisícov utečencov a migrantov do Nemecka od roku 2015 zvýšili obavy verejnosti, pokiaľ ide o kriminalitu.



Predseda Zväzu nemeckých kriminalistov (BDK) André Schulz označil nesúlad medzi tým, ako bezpečne sa cíti verejnosť, a skutočnou bezpečnosťou za "paradox". Podľa jeho vyjadrenia pre DPA už roky platí, že "medzi tým neexistuje vzťah".



Zo zverejnenej policajnej štatistiky vyplýva, že v Nemecku zaevidovali v roku 2017 približne 5,76 milióna trestných činov, čo je najmenej od roku 1992. V prepočte na počet obyvateľov je miera kriminality dokonca najnižšia za 30 rokov - na 100.000 obyvateľov pripadá menej než 7000 prípadov, informovala agentúra DPA.



K významnému poklesu došlo vlani pri počte vlámaní, krádeží v obchodoch i celkovo násilných trestných činoch, pokým nárast zaznamenali pri drogových deliktoch, ekonomickej kriminalite, porušeniach zbrojnej legislatívy, no tiež trestných činoch súvisiacich so šírením pornografie.



Podiel objasnených trestných činov dosiahol 55,7 percenta, teda najviac od začiatku vedenia tejto štatistiky v roku 2005. Miera objasnenosti však značne závisí od oblasti činu: pri vlámaniach do bytov spojených s krádežou sa podarilo vyriešiť len 17,8 percenta prípadov, pri smrtiacich deliktoch to bolo 95,6 percenta.



Tri štvrtiny z 1,98 milióna podozrivých z trestného činu z minulého roka tvorili muži. Približne 30 percent z podozrivých nemalo nemecké občianstvo; z týchto osôb tvorili 27,9 percenta migranti, čo zodpovedá celkovému podielu 8,5 percenta zo všetkých podozrivých.



Policajné odbory varovali pred rastúcim násilím namiereným voči policajtom a záchranným silám. Obeťami trestných činov alebo pokusov o trestné činy bolo vlani 74.400 príslušníkov polície, čo je o 2600 viac ako v roku 2016.