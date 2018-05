Let do Palmy de Mallorca kapitán stroja pre technický problém prerušil

Nikto zo 137 ľudí na palube neutrpel zranenia.

Münster 5. mája (TASR) - Lietadlo spoločnosti Germania v piatok v neskorých večerných hodinách prerušilo po štarte z letiska Münster/Osnabrück v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko let do španielskej Palmy de Mallorca a vrátilo sa do štartovnej destinácie.



Kapitán stroja, na palube ktorého bolo 129 pasažierov, tri deti a päť členov posádky, sa rozhodol pre návrat v súvislosti s problémami okolo tlaku v kabíne. Prístroje ich signalizovali počas stúpania lietadla.



Stroj napokon bezpečne pristál na letisku Münster/Osnabrück. Nikto zo 137 ľudí na palube neutrpel zranenia. Cestujúci odleteli do metropoly ostrova Malorka v sobotu ráno, informovala tlačová agentúra DPA.



Letecká spoločnosť Germania sa pasažierom ospravedlnila za nepríjemnosti.