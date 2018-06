Letisko v Hamburgu ráno obnoví prevádzku po výpadku elektriny

Náhly výpadok elektrickej energie postihol hamburské letisko v nedeľu približne o 10.00 h SELČ, v dôsledku čoho na ňom zrušili najmenej do konca dňa všetky prílety a odlety.

Hamburg 4. júna (TASR) - Po nedeľňajšom výpadku elektrickej energie, ktorý ochromil medzinárodné letisko v nemeckom Hamburgu, obnovia tamojšiu prevádzku v pondelok ráno o 6.00 h SELČ. Letisko to oznámilo na Twitteri v pondelňajších skorých ranných hodinách, informuje agentúra DPA.



Príslušné miesta zatiaľ nijako nevysvetlili, prečo výpadok elektriny zasiahol letisko natoľko výrazne. Pred budovou čakali tisíce pasažierov aj niekoľko hodín v nádeji, že predsa len budú môcť odletieť. Zrušenie letov podľa letiska zrejme postihlo viac než 30.000 cestujúcich.



Pasažieri však musia rátať s obmedzeniami leteckej dopravy aj počas pondelka. Sú to letecké spoločnosti, "ktoré rozhodujú, či sa let uskutoční alebo bude zrušený", tvítovalo letisko ešte predtým. Ako prvý by v pondelok ráno podľa jeho webovej stránky mal pristávať let z amerického Newarku.



Letisko v Hamburgu je s vyše 17 miliónmi vybavených pasažierov ročne piate najväčšie v Nemecku. V bežný deň na ňom evidujú okolo 200 odletov, ako aj 200 pristátí.