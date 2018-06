Merkelová bude po prvý raz čeliť otázkam poslancov v Bundestagu

Táto nová procedúra bola zavedená koaličnou dohodou, ktorá Merkelovej umožnila vytvoriť jej najnovšiu vládu.

Berlín 6. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová bude v stredu po prvý raz čeliť priamym otázkam zákonodarcov v parlamente. Táto nová procedúra bola zavedená koaličnou dohodou, ktorá Merkelovej umožnila vytvoriť jej najnovšiu vládu. Informovala o tom agentúra DPA.



V danej dohode sa uvádza: "Požadujeme, aby kancelárka tri razy do roka čelila otázkam v Spolkovom sneme, a aby sa zmenil vypočúvací systém vlády." Stredajšie parlamentné rokovanie, na ktoré je určených 30 minút, sa má začať tradične krátkym príhovorom kancelárky ohľadom nastávajúceho summitu G7 a otázkami na túto tému.



Na rannom stretnutí kabinetu budú nasledovať zvyčajné otázky, pričom schôdza bude pozostávať i z nového výboru pre budúcnosť krajiny bez uhlia, ako aj z príspevkov o zmenách v oblasti zdravotného poistenia. Nové kolo otázok bude moderovať predseda Spolkového snemu Wolfgang Schäuble.



Nemeckí spolkoví kancelári dosiaľ neboli vystavení priamej interakcii so zákonodarcami, ako je to napríklad v prípade Británie, kde poslanci takto diskutujú pravidelne každý týždeň. Niektorí opoziční zákonodarcovia však tvrdia, že tento formát je veľmi nepružný a neprinesie takú atmosféru, aká je v Londýne.