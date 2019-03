Merkelová podporila školákov demonštrujúcich za ochranu klímy

Komisia nemeckej vlády v januári predložila návrh, podľa ktorého by krajina mala prestať používať uhlie na výrobu elektriny do konca roku 2038.

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová podporila v sobotu mladých ľudí, ktorí každý týždeň v piatok demonštrujú s požiadavkou na lepšiu ochranu životného prostredia. Informovala o tom agentúra DPA.



"Veľmi podporujem to, že školáčky a školáci vychádzajú do ulíc za ochranu klímy a bojujú za ňu," povedala Merkelová vo svojom týždennom videopodcaste. "Myslím si, že je to veľmi dobrá iniciatíva," zdôraznila s tým, že ciele v oblasti ochrany klímy sa dajú dosiahnuť len vtedy, ak majú podporu v spoločnosti.



Žiaci v Nemecku a po celom svete sa v uplynulých týždňoch schádzajú na protestoch pod heslom Piatky za budúcnosť (FridaysForFuture). Hnutie vyzýva školákov, aby v tento deň odišli z vyučovania a demonštrovali za opatrenia v boji proti klimatickej zmene.



V severonemekom Hamburgu sa tento piatok zišlo na tomto podujatí približne 3000 študentov. Pridala sa k nim aj 16-ročná švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá stojí v popredí vlny mládežníckych klimatických protestov.



Merkelová uviedla, že nemôže podporiť všetky požiadavky protestujúcich. "Viem, že školáčky a školáci si želajú, aby niektoré veci išli rýchlejšie, napríklad ukončenie používania uhlia," povedala. Ako predsedníčka vlády však pripomenula, že je potrebné zohľadňovať mnohé otázky. "Musíme zosúladiť pracovné miesta a hospodársku silu na jednej strane s cieľmi ochrany klímy."



Komisia nemeckej vlády v januári predložila návrh, podľa ktorého by krajina mala prestať používať uhlie na výrobu elektriny do konca roku 2038. "Z pohľadu školáčok a školákov sa to možno zdá ako veľmi dlhý čas, ale bude to pre nás veľmi náročné, a preto žiadam, aby ste aj toto chápali," dodala kancelárka.



Agentúra AP dala Merkelovej najnovšie vyjadrenia do súvisu s jej nedávnymi slovami, ktoré podľa kritikov naznačovali, že demonštrácie mladých ľudí by mohli byť podnietené ruskou agitáciou na internete.



Merkelová na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vo februári hovorila o ruských kybernetických útokoch, keď spomenula aj protesty študentov. Povedala vtedy, že "je ťažké si predstaviť, že po toľkých rokoch zrazu všetky nemecké deti prídu bez nejakého vonkajšieho vplyvu s myšlienkou, že musíte protestovať".



Úrad kancelárky uviedol, že toto jej vyjadrenie bolo nesprávne pochopené a že Merkelová hovorila o tom, aké ľahké je zmobilizovať kampaň na internete.