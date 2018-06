Angela Merkelová potvrdila postoj v spore o odmietanie migrantov

Osobne jej záleží na spoločnom európskom, a nie na jednostrannom postupe.



Berlín 12. júna (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová potvrdila v utorok v Berlíne svoj nezmenený postoj v spore o odmietanie žiadateľov o azyl na štátnych hraniciach.



Osobne jej záleží na spoločnom európskom, a nie na jednostrannom postupe, konštatovala šéfka nemeckej spolkovej vlády po otázke, aké závery vyvodila zo stanovísk viacerých predstaviteľov strán únie CDU/CSU podporujúcich naopak predstavy spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera.



Podľa vlastných slov sa Merkelová so Seehoferom, ktorý v dôsledku sporov odložil na neurčito na utorok naplánovanú prezentáciu plánu azylovej politiky, dohodla na tom, že budú o tom ďalej viesť dialóg.



Merkelová sa vyjadrila na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom, ktorý sa v utorok presunul z Izraela do nemeckej metropoly.



Informovali o tom tlačové agentúry DPA a APA.



Rakúsky hosť na margo aktuálnej situácie na vonkajších hraniciach Únie povedal, že osobne verí v zhodu názorov o nutnosti posilnenia ochrany vonkajších hraníc EÚ. Nie je korektné posunúť zodpovednosť krajinám, do ktorých prichádza väčšina utečencov, dodal.



Podľa Kurza by malo dôjsť v záujme väčšej ochrany hraníc Únie k posilneniu agentúry Frontex.



Rakúsko chce podľa jeho slov tiež európske riešenie, avšak už čo-to urobilo pre potlačenie ilegálneho prisťahovalectva a rozšírilo i počet vyhostení.



Kurz výslovne zdôraznil, že nechce zasahovať do vnútorných nemeckých záležitostí v oblasti azylovej politiky.



Angela Merkelová ponúkla rakúskemu kancelárovi podporu na obdobie blížiaceho sa predsedníctva Rakúska v Rade EÚ a dodala, že v súvislosti s aktuálnymi zahraničnopolitickými výzvami je dôležité, aby Európa bola silná a jednotná.



Sebastian Kurz absolvuje v stredu v Berlíne aj stretnutie s nemeckým spolkovým ministrom vnútra Horstom Seehoferom, ktorého plán predpokladá podľa informácií nedeľníka Bild am Sonntag odmietnutie utečencov bez dokladov totožnosti a deportovaných odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorí sa pokúsia o návrat do spolkovej republiky, už na štátnej hranici. To by malo značné dôsledky pre susedné štáty, osobitne však práve pre Rakúsko.