Merkelová vyzýva na užšiu spoluprácu v oblasti obranných systémov

Kancelárka zdôraznila význam nemecko-francúzskeho priateľstva.

Berlín 19. januára (TASR) - Európska únia musí prehĺbiť spoluprácu v oblasti obrany, najmä vo vývoji zbraňových systémov. Vyhlásila to v sobotu nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá zároveň Nemcov varovala, že možno budú musieť pristúpiť ku kompromisom ohľadom prísnych vývozných pravidiel.



Merkelová v snahe kontrovať narastajúcemu euroskeptickému nacionalizmu pred májovými voľbami do Európskeho parlament tiež zdôraznila význam úzkej spolupráce vo vnútri Únie, informuje tlačová agentúra Reuters.



Merkelová v príhovore k svojim konzervatívnym Kresťanským demokratom (CDU) v meste Rostock povedala, že Európa má omnoho viac zbraňových systémov než Spojené štáty. Kancelárka tvrdí, že krajiny EÚ by nemali medzi sebou súperiť o nové projekty a vývoj bojových lietadiel, ale pracovať na týchto záležitostiach spolu.



Merkelová podpíše 22. januára s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom dohodu o rozšírení Elyzejskej zmluvy z roku 1963 o povojnovom zmierení medzi oboma štátmi.



"Oba štáty prehĺbia spoluprácu v zahraničných záležitostiach, obrane, vonkajšej i vnútornej bezpečnosti a rozvoji, pričom budú pracovať na posilnení schopnosti Európy konať nezávisle," uvádza sa v znení rozšírenej zmluvy.



Kancelárka zdôraznila význam nemecko-francúzskeho priateľstva. Hoci sa obe krajiny, považované za hlavnú hybnú silu EÚ, rozchádzajú v otázkach, ako je napríklad reforma eurozóny, daná zmluva stanovuje užšiu spoluprácu v zahraničnej a obrannej politike, ako aj pri boji proti terorizmu. Zaväzuje tiež k väčšej kultúrnej výmene.