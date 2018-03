Angela Merkelová zložila novú kancelársku prísahu

Merkelovej medzitým stihol zablahoželať k znovuzvoleniu aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vyjadril nádej, že Berlín a Moskvu čaká dobrá spolupráca.

Berlín 14. marca (TASR) - Predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a doterajšia spolková kancelárka Angela Merkelová zložila v stredu novú kancelársku prísahu do rúk predsedu Spolkového snemu (Bundestag) Wolfganga Schäubleho. Urobila tak niekoľko hodín po tom, ako ju do tejto funkcie opätovne zvolila nadpolovičná väčšina poslancov.



Merkelová (63) začína týmto spôsobom svoje štvrté funkčné obdobie na čele spolkovej vlády, kde pôsobí nepretržite už od roku 2005. Prísahu na pôde Bundestagu zakončila slovami: "A tak mi Boh pomáhaj."



Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej si Merkelová krátko po zvolení poslancami prevzala vymenovací dekrét od spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Ten staronovej kancelárke pri tejto príležitosti "srdečne zablahoželal" a neskôr tiež vymenoval do funkcie 15 členov jej novej vlády.



Merkelovej medzitým stihol zablahoželať k znovuzvoleniu aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vyjadril nádej, že Berlín a Moskvu čaká dobrá spolupráca. Podľa vyhlásenia Kremľa, ktoré priniesla DPA, zaželal Putin zdravie a úspech celej novej spolkovej vláde.



Merkelovej úrad v stredu oznámil, že cieľom prvej zahraničnej cesty staronovej kancelárky bude Paríž, kde má naplánované stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



V 709-člennom Bundestagu, ktorý vzišiel zo septembrových volieb, podporilo v stredu pokračovanie Merkelovej vo funkcii 364 poslancov; ďalších 315 hlasovalo proti a deväť sa zdržalo. Tzv. veľká vládna koalícia, na ktorej obnovení sa dohodli Merkelovej kresťanskí demokrati a sesterská Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU) so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD), má dokopy 399 kresiel, z čoho vyplýva, že podobne ako v minulosti nezahlasovala za kancelárku ani časť koaličných poslancov.



Po vymenovaní prezidentom majú popoludní zložiť prísahu v Bundestagu aj členovia nového vládneho kabinetu. Prvá schôdza novej vlády je naplánovaná na dnešnú 17. hodinu.



Najvyšší predstavitelia CDU, CSU a SPD v pondelok slávnostne podpísali zmluvu o pokračovaní spoločného vládnutia v rámci veľkej koalície. Konzervatívci a sociálni demokrati tak oficiálne ukončili takmer polročné obdobie politickej neistoty po septembrových voľbách v Nemecku, počas ktorého sa Merkelová najprv neúspešne snažila vytvoriť novú koalíciu s liberálmi a zelenými a následne oslovila pôvodných koaličných partnerov, aj keď tí po voľbách ďalšie spoločné vládnutie odmietali.