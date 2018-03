Nemecko mieni aj naďalej výrazne podporovať mierové misie OSN

Krajina sa bude uchádzať o zvolenie za nestáleho člena BR OSN na obdobie rokov 2019-2020.

New York 28. marca (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas ubezpečil v stredu Organizáciu Spojených národov v jej sídle v New Yorku, že sa jeho krajina bude i naďalej výrazne finančne i vojensky podieľať na mierových misiách svetovej organizácie.



Efektívnosť zabezpečenia mieru je podľa jeho slov vo vystúpení pred členmi Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) priamo závislé od našej pripravenosti usilovať sa o ňu. "Misie musia dostať prostriedky, ktoré potrebujú, aby naplnili mandáty," citovala Maasove slová tlačová agentúra DPA.



Nemecko sa bude uchádzať o zvolenie za nestáleho člena BR OSN na obdobie rokov 2019-2020. Do rozpočtu svetovej organizácie prispievajú väčším balíkom peňazí ako spolková republika iba tri krajiny sveta. V oblastiach humanitárnej a rozvojovej pomoci patrí Nemecku dokonca druhá priečka medzi najväčšími prispievateľmi.



Vojaci nemeckého Bundeswehru sa v súčasnosti podieľajú na piatich z celkove 17 mierových misií OSN, a to napríklad v Mali alebo Libanone. Vojenskí poradcovia z Nemecka však pôsobia aj v Sudáne, Južnom Sudáne a Západnej Sahare. Medzi vyspelými západnými krajinami patrí Nemecku v tomto smere popredná priečka, celkove však iba 34. miesto s celkove 1100 mužmi v zbrani. Na čele tejto tabuľky sú rozvojové krajiny ako Etiópia (viac ako 8000 vojakov), Bangladéš a Rwanda s asi 7000 vojakmi.



Voľba nestálych členov BR OSN, medzi ktorých patrilo Nemecko naposledy v rokoch 2011-2012, sa uskutoční 8. júna. O kreslo člena tohto grémia sa na dva roky mienia zo skupiny západoeurópskych a iných štátov okrem Nemecka uchádzať ešte Belgicko a Izrael.



V BR OSN sú stálymi členmi s právom veta Spojené štáty, Rusko, Čína, Veľká Británia a Francúzsko, ostávajúcich desať kresiel patrí nestálym členom s dvojročným prechodným mandátom.