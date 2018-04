Nemecko chce predĺžiť kontroly na rakúskych hraniciach o šesť mesiacov

Hraničné kontroly v inak bez kontrol fungujúcej schengenskej zóne sú aktuálne v platnosti aj v Dánsku, Francúzsku, Rakúsku a Švédsku, ale aj v nečlenskej krajine EÚ - Nórsku.

Berlín/Paríž 12. apríla (TASR) - Nemecko požiadalo Európsku úniu o ďalšie predĺženie kontrol na štátnych hraniciach s Rakúskom zavedených v súvislosti s krízou okolo utečencov, a to o obdobie šiestich mesiacov.



Spolkový minister vnútra Horst Seehofer, ktorý potvrdil schválenie tohto - z hľadiska bezpečnostnej politiky opodstatneného - kroku vládnym kabinetom, vyjadril nádej, že v Bruseli vyjdú Berlínu v ústrety. Stalo sa tak v Paríži počas Seehoferovej nástupnej návštevy v metropole susednej krajiny galského kohúta, o ktorej informovala tlačová agentúra DPA.



Hraničné kontroly v inak bez kontrol fungujúcej schengenskej zóne sú aktuálne v platnosti aj v Dánsku, Francúzsku, Rakúsku a Švédsku, ale aj v nečlenskej krajine EÚ - Nórsku. V prípade krajiny galského kohúta ide o kontroly vyplývajúce z pretrvávajúceho ohrozenia krajiny teroristickými útokmi.



Seehofer netajil, že aj Nemecko by radšej privítalo efektívnu ochranu vonkajších hraníc Únie, avšak bez jej garantovania musí chrániť vlastné štátne hranice.



Hosť z Berlína rokoval s rezortným francúzskym kolegom Gérardom Collombom aj o situácii okolo Sýrie a ďalších krízových oblastí.



"Aj v Európe musíme mať záujem na tom, aby sa prekonali tieto konflikty, ktoré nie sú celkom nové a ktoré v minulosti viedli k silným migračným prúdom. Pokračovanie tejto špirály by zosilnilo problém migrácie," konštatoval Seehofer. Súčasne v reakcii na jednu z novinárskych otázok ubezpečil, že osobne urobí maximum pre riešenie sýrskeho konfliktu cestou mieru, prostredníctvom dialógu a diplomacie.