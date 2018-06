Minister Seehofer rozhodol o prepustení šéfky BAMF Jutty Cordtovej

V nemeckých elektronických médiách sa už pred časom objavili špekulácie, že odhalené machinácie v Brémach sú iba špičkou ľadovca.

Berlín 15. júna (TASR) - Nemecký spolkový minister vnútra Horst Seehofer, ktorý na sklonku mája prisľúbil úplnú transparentnosť pri objasnení nezákonných postupov v rámci Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF), sa rozhodol prepustiť najvyššiu predstaviteľku tejto inštitúcie Juttu Cordtovú, na ktorú už skôr podali i trestné oznámenie.



O svojom rozhodnutí informoval ešte v stredu vedenie BAMF, potvrdil v piatok v Berlíne hovorca spolkového rezortu vnútra. Správu priniesla v piatok večer tlačová agentúra DPA.



Podľa internetového vydania spravodajského týždenníka Der Spiegel musí odísť z BAMF aj Cordtovej námestník Ralph Tiesler, námestníčka Uta Daukeová opustila inštitúciu už začiatkom mesiaca.



Seehofer sa už na konci mája ospravedlnil občanom za pochybenia, ktoré sa stali. Podľa jeho slov nebola komunikácia medzi rezortom, ktorého riadenie prevzal, a spomínaným spolkovým úradom dobrá. Osobne, ako už vtedy avizoval, by chcel zreformovať prax, ktorá sa v Nemecku využíva v priebehu azylového konania, a to bez hektiky.



Opakovane kritizovaná Jutta Cordtová ubezpečila vtedy na zasadaní parlamentného výboru pre vnútro, že nič z vyšetrovania na pobočke inštitúcie v severonemeckých Brémach, kde došlo k nezákonnému udeleniu azylu v najmenej 1200 prípadoch, nezametie pod koberec.



Vyšetrovaniu na základe podozrení z podvodného konania čelia niekdajšia šéfka brémskej pobočky BAMF a dve advokátske kancelárie. Práve oni mali v období od roku 2013 do roku 2016 neopodstatnene rozhodnúť o udelení azylu najmenej 1200 ľuďom, ktorí právnikom zaplatili až do 1000 eur za osobu.



Prokuratúra viní oboch hlavných podozrivých právnikov z kriminálnej spolupráce s vtedajšou šéfkou pobočky BAMF a ďalšími obvinenými.



Vyšetrovaná exšéfka BAMF v Brémnach Ulrike B. však podozrenia z korupcie v tejto súvislosti označila za smiešne.



Už skôr odvolaná úradníčka pre najčítanejší nemecký denník Bild pred časom uviedla, že jej vždy išlo o ľudí v núdzi, a nie o štatistické údaje. Prihlásila sa k všetkému, čo urobila, zdôraznila však, že nikdy neprijala žiadne finančné prostriedky, a obvinenie z korupcie označila preto za smiešne.



Zo spoluzodpovednosti za možné pochybenia obvinila však niekdajšieho šéfa BAMF, inštitúcie so sídlom v Norimbergu, Franka-Jürgena Weiseho, a to pre jeho požiadavky na urýchlenie spracovania žiadostí.



Podľa vyšetrovanej ženy sa spomínaný trend nezmenil ani po prevzatí riadenia BAMF Weiseho nástupkyňou Juttou Cordtovou, aj keď i ona vedela o zlyhaní systému. Ulrike B. predpokladá, že celý rozsah škandálu ešte nebol odhalený a že známou je maximálne jeho tretina.



V nemeckých elektronických médiách sa už pred časom objavili špekulácie, že odhalené machinácie v Brémach sú iba špičkou ľadovca a že podobné nezákonnosti sa týkajú aj najmenej ďalších desiatich filiálok BAMF.