Motívom vraždy nemeckého politika bol zrejme pravicový extrémizmus

Karlsruhe 17. júna (TASR) - Vyšetrovatelia prípadu nemeckého komunálneho politika Waltera Lübckeho, ktorého našli začiatkom júna zastreleného na terase svojho domu v spolkovej krajine Hesensko, predpokladajú, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom. Oznámil to v pondelok hovorca spolkovej prokuratúry, ktorého vyhlásenie priniesla tlačová agentúra DPA.



Uvedený predpoklad vychádza z preverovania minulosti a vyjadrení 45-ročného muža, ktorého zatkla v sobotu špecializovaná jednotka polície pre podozrenie zo spáchania predmetného činu.



Podozrivý muž, identifikovaný ako nemecký občan Stephan E., bol už viackrát trestaný a podľa údajov z "bezpečnostných kruhov" bol prinajmenšom v minulosti napojený na pravicovo-extrémistickú scénu. Zatiaľ však nič nenaznačuje, že by išlo o člena pravicovo-teroristickej siete, uviedla spolková prokuratúra.



Zatknutý muž je podozrivý z toho, že Lübckeho, známeho proimigračnými postojmi, usmrtil zákerným spôsobom výstrelom do hlavy. Podľa údajov spravodajského portálu Zeit Online ide pritom o osobu, ktorá spáchala okrem iného už v roku 1993 útok na jednu z ubytovní pre azylantov v Hesensku.



Vyšetrovanie prípadu prevzala v pondelok generálna spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe.



Lübckeho z vládnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) zavraždili neďaleko mesta Kassel, kde pôsobil ako predseda okresnej samosprávy. V roku 2015 sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo si vyslúžil vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.