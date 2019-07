Nemecko musí zabezpečiť návrat príbuzných bojovníkov IS zo Sýrie

Na tieto ženy, pochádzajúce z Dolného Saska, sa podľa súdu vzťahuje povinnosť ochrany zo strany štátu zakotvená v ústave.

Berlín 11. júla (TASR) - Nemecká spolková vláda je povinná dopraviť naspäť do Nemecka príbuzných extrémistov, ktorí bojovali po boku organizácie Islamský štát (IS) na Blízkom východe. Správny súd v Berlíne o tom rozhodol v súvislosti s deťmi a ich matkami nemeckého pôvodu, ktoré sa nachádzajú v jednom zo sýrskych utečeneckých táborov, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na súdnu hovorkyňu.



Na základe rozsudku vyneseného ešte v stredu má nemecké ministerstvo zahraničných vecí preveriť totožnosť troch detí z tohto tábora a následne zabezpečiť ich presun do Nemecka spolu s matkami.



Na tieto ženy, pochádzajúce z Dolného Saska, sa podľa súdu vzťahuje povinnosť ochrany zo strany štátu zakotvená v ústave. Štát musí konať vzhľadom na pomery v predmetnom tábore, ktoré predstavujú ohrozenie života ich detí.



Nemecké rozhlasové stanice NDR a WDR, ako aj noviny Süddeutsche Zeitung informovali o rozhodnutí súdu s tým, že spomínané deti sú vo veku osem, sedem a necelé dva roky. Ministerstvo zahraničných vecí argumentovalo, že necíti v žiadnom prípade povinnosť pomáhať pri návrate zo Sýrie do Nemecka aj ich matkám.



V kurdských táboroch na severe Sýrie sa podľa zverejnenej správy nachádzajú desiatky nemeckých bojovníkov IS, ako aj ich manželky a odhadom "trojciferný počet" detí s nemeckým občianstvom.



Nemecký parlament schválil koncom júna zmeny v zákonoch umožňujúce odoberať občianstvo osobám, ktoré sa v zahraničí zapojili do boja po boku teroristických milícií. Odňatie nemeckého občianstva bude možné pod podmienkou, že daná osoba má prinajmenšom jedno ďalšie občianstvo.