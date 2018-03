Muža bežiaceho k Merkelovej po stredajšej voľbe poslali na psychiatriu

Zadržaná osoba, ktorú premohli dvaja ochrankári iba niekoľko metrov od Merkelovej, bola identifikovaná ako 23-ročný muž afganského pôvodu.

Berlín 15. marca (TASR) - Narušiteľa, ktorý bežal k nemeckej kancelárke Angele Merkelovej po jej opätovnom zvolení do funkcie Spolkovým snemom (Bundestag) v Berlíne, umiestnili na psychiatrické nemocničné oddelenie. Agentúra DPA o tom informovala vo štvrtok s odvolaním sa na berlínsku políciu a Spolkový kriminálny úrad (BKA) vo Wiesbadene.



Zadržaná osoba, ktorú premohli dvaja ochrankári iba niekoľko metrov od Merkelovej, bola identifikovaná ako 23-ročný muž afganského pôvodu.



Incident pred sídlom Bundestagu sa odohral bezprostredne po stredajšom hlasovaní poslancov, keď Merkelová vychádzala z budovy, aby nastúpila do svojej limuzíny. Nie je pritom jasné, ako sa mohol uvedený muž dostať do blízkosti opätovne zvolenej kancelárky.



Berlínska polícia uviedla, že v tejto súvislosti nedošlo k nijakým zraneniam. Proti nemenovanému narušiteľovi bolo podané trestné oznámenie pre kladenie odporu verejnému činiteľovi.



Udalosť je zachytená na videozáberoch, ktoré zverejnili spravodajské kanály Die Welt a Phoenix. Na týchto nahrávkach sa zdá, že muž niečo kričí, nie je mu však rozumieť. Podľa predošlých informácií DPA mohlo ísť o arabskú frázu "Alláhu akbar", teda "Boh je najväčší".



Merkelová začala v stredu svoje štvrté funkčné obdobie na čele spolkovej vlády, keď ju dopoludnia opätovne zvolila do funkcie nadpolovičná väčšina poslancov Bundestagu a prevzala si menovací dekrét od prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.