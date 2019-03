Na letisku Kolín/Bonn sa pri prepade auta s peniazmi strieľalo

Trojica mužov po prepade ušla v čiernom audi, ktoré sa následne našlo v plameňoch pri diaľnici A59 v kolínskej mestskej časti Porz. Páchatelia sú na úteku.

Kolín nad Rýnom 6. marca (TASR) - Jedna osoba utrpela ťažké zranenia pri prepade auta na prepravu peňazí, ku ktorému došlo v stredu ráno na nemeckom letisku Kolín/Bonn.



Traja maskovaní a ozbrojení útočníci prepadli vozidlo okolo 09.15 h. Na mieste činu padlo niekoľko výstrelov. Guľka zasiahla do stehna a ťažko zranila strážnika, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu polície Wolfganga Baldesa.



Zranený muž bol prevezený do nemocnice a podstúpi operáciu, uviedol Baldes. Podľa neho sa dvaja zamestnanci bezpečnostnej firmy nachádzali v čase incidentu mimo vozidla.



Trojica mužov po prepade ušla v čiernom audi, ktoré sa následne našlo v plameňoch pri diaľnici A59 v kolínskej mestskej časti Porz. Páchatelia sú na úteku.



Lupiči z auta zrejme ukradli jeden kufor s peniazmi, ale zatiaľ sa to oficiálne nepotvrdilo.



Prepad sa odohral na autobusovej stanici v blízkosti terminálu 2, oznámila hovorkyňa letiska. Incident však prevádzku letiska nijako neovplyvnil. Uzatvorená je len časť autobusovej stanice, kde sa prepad odohral.