Na chlapca, ktorý ubodal spolužiaka, uvalili vyšetrovaciu väzbu

Lünen 24. januára (TASR) - Vyšetrovaciu väzbu uvalili v stredu v Nemecku na 15-ročného školáka, ktorý v utorok ráno dobodal o rok mladšieho tínedžera na smrť, pretože sa údajne opakovane provokačne pozrel na útočníkovu matku. Stalo sa tak v škole v Lünene v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorá bola aj deň po tragédii v znamení smútku, snahy o spracovanie tragédie a spomienok na obeť.



Na pravé poludnie si na radnici i na miestnych školách uctili pamiatku zosnulého minútou ticha.



Pred vchodom do školského zariadenia sa už od rána hromadili kvety a sviečky.



Na mieste boli aj psychológovia, ktorí pomáhali mladým ľuďom vyrovnať sa s neobvyklou situáciou. Niektoré triedy im poslúžili a poslúžia i v ďalších dňoch na individuálne alebo skupinové rozhovory s mladými ľuďmi. Vo foyeri školy vznikol priestor pre vyjadrenie smútku vrátane kondolenčnej knihy.



Policajné odbory v Severnom Porýní-Vestfálsku by privítali štatistiku o tom, koľko mladých mužov vo veku 15-25 rokov má pri sebe nôž na účely sebaobrany predpokladajúc, že to platí takmer o každom z nich. Presnejšie údaje by pomohli policajtom pri príprave na zneškodnenie eventuálnych útočníkov, ako aj pri postupe v konkrétnych prípadoch, ktoré si vyžiadajú ich zásah.



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA a Západonemecký rozhlas (WDR).



Kriminológ Christian Pfeiffer považuje utorkový prípad z Lünenu za výnimku, pretože všetky dostupné štatistiky naznačujú výrazný pokles násilných trestných činov a smrteľných deliktov mladistvých. Na tom podľa jeho slov nič nezmení ani tragédia z Lünenu, v súvislosti s ktorou by sa bolo zrejme potrebné pozrieť na rodinné prostredie útočníka. Akcia má podľa kriminológa sotva niečo spoločné so školou, skôr s rodinou a prostredím, v ktorom mladík vyrastal.



Zväzová organizácia nemeckých pedagógov však upozorňuje, že škola ponechaná napospas môže urobiť iba málo, a volá po širokej podpore boja proti násiliu na školách. Politici by podľa jej názoru mali podporiť pedagógov a tí by mali ťahať za jeden povraz s rodičmi, vyplýva z vyjadrenia šéfa zväzu Heinza-Petera Meidingera.