Nemecko podľa dohôd s krajinami EÚ vrátilo z hraníc len 11 migrantov

Berlín 3. marca (TASR) - Bilaterálne dohody o spätnom prijímaní migrantov zastavených na hraniciach, ktoré Nemecko vlani uzavrelo s viacerými krajinami EÚ, zatiaľ nepriniesli výraznejšie výsledky. Nemecké orgány na základe týchto dohôd vrátili doteraz len 11 osôb, uviedla v nedeľu tlačová agentúra DPA.



Podľa údajov nemeckého ministerstva vnútra išlo o vrátenie deviatich migrantov do Grécka a dvoch do Španielska. Berlín uzavrel príslušné dohody s týmito krajinami v auguste 2018. Čo sa týka neskoršie podpísanej dohody s Talianskom, kde je spätné prijímanie migrantov citlivou témou, doposiaľ podľa ministerstva "nenastala nová situácia".



Nemeckú vládnu koalíciu ohrozil vlani v júni spor medzi Kresťanskosociálnou úniou Bavorska (CSU) a Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, ktorý sa týkal zámeru spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera sprísniť azylovú politiku krajiny. Strany sa napokon dohodli, že migranti budú zastavovaní na hraniciach a posielaní nazad do tých krajín EÚ, v ktorých sa predtým zaregistrovali.



Počet nových žiadostí o azyl podaných vlani v Nemecku klesol oproti predchádzajúcemu roku o 16,5 percenta - čiastočne aj preto, lebo väčšina migrantov vstúpila do Európy cez Španielsko, uviedol v januári Seehofer.