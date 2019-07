Nemecko sa nezapojí do misie v Hormuzskom prielive

Nemecký vicekancelár a minister financií Olaf Scholz už predtým uviedol, že žiadosť Spojených štátov o zapojenie Nemecka do takejto misie vníma veľmi skepticky.

Varšava/Berlín 31. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v stredu odmietol, že by sa jeho krajina mohla zapojiť do navrhovanej misie pod vedením Spojených štátov, ktorá má zaistiť ochranu lodiam plaviacim sa cez Hormuzský prieliv. Urobil tak počas vystúpenia pred novinármi v poľskej Varšave, informovali tlačové agentúry AP a DPA.



Nemecký vicekancelár a minister financií Olaf Scholz už predtým uviedol, že žiadosť Spojených štátov o zapojenie Nemecka do takejto misie vníma "veľmi skepticky", a vyjadril presvedčenie, že misia môže viesť k ďalšiemu stupňovaniu napätia vo vzťahoch s Iránom. Podľa uvedených agentúr teraz Maas účasť Nemecka úplne vylúčil.



Nová nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová zase v stredu upozornila, že Nemecko a jeho partneri mali v tejto záležitosti od začiatku "iný názor ako americká strana, čo treba pri rozhodovaní určite vziať do úvahy". Pred novinármi v Bruseli uviedla, že cieľom Nemecka, Británie a Francúzska je zachovať dohodu o obmedzení jadrových aktivít Iránu i napriek tvrdým ekonomickým sankciám voči Teheránu zo strany Spojených štátov.



Washington formálne požiadal Nemecko, aby sa "pridalo k Francúzsku a Británii a pomohlo zabezpečiť Hormuzský prieliv a bojovať proti agresii Iránu", povedala hovorkyňa amerického veľvyslanectva v Berlíne Tamara Sternbergová-Grellerová.



Napätie v regióne Perzského zálivu sa vyostrilo po tom, ako britské vojenské námorníctvo začiatkom júla asistovalo pri zadržaní iránskeho tankera pri Gibraltári. Londýn vyjadril presvedčenie, že toto plavidlo prepravovalo ropu do Sýrie a porušovalo tak sankcie EÚ.



Irán v zrejmej odvete zadržal tankery plaviace sa pod britskou a panamskou vlajkou v Hormuzskom prielive, kadiaľ prechádza strategicky významná dopravná trasa. Británia v pondelok v tejto súvislosti oznámila, že chce v Perzskom zálive zriadiť námorné ochranné sily pod vedením Európy.