V Nemecku obžalovali Sýrčana, ktorý mal pred rokmi bojovať v radoch IS

Muž mal bojovať v radoch džihádistov proti Kurdom ešte pred príchodom do Nemecka ako utečenec v auguste 2015.

Berlín 25. mája (TASR) - Nemecká Spolková prokuratúra vzniesla formálne žalobu voči 25-ročnému Sýrčanovi, ktorý sa dostal do Nemecka v lete 2015 a ktorý je dôvodne podozrivý z členstva v zahraničnom teroristickom zoskupení, konkrétne Islamskom štáte a ďalších extrémistických subjektoch.



Muž mal bojovať v radoch džihádistov proti Kurdom ešte pred príchodom do Nemecka ako utečenec v auguste 2015. Od vlaňajšieho septembrového zadržania je Sýrčan vo vyšetrovacej väzbe.



Informácie priniesol v piatok Severonemecký rozhlas (NDR) a tlačová agentúra AP.



Zatiaľ nie je jasné, či mladý muž zo Sýrie dostal od IS konkrétnu úlohu, ktorú mal splniť v Nemecku.