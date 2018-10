Nemecký vodič obžalovaný z lúpeže pri peňažnom transporte sa priznal

Vodič obvinil pri priznaní zo spoluúčasti aj spolujazdca, ktorý doteraz nebol v kauze obvinený. Práve jeho výpoveďou by teraz proces mal pokračovať.

Kiel 16. októbra (TASR) - V procese, v ktorom dvaja štyridsiatnici čelia na Krajinskom súde v severonemeckom Kiele žalobe v súvislosti s januárovým lúpežným prepadnutím peňažného transportu, došlo v utorok k prekvapujúcemu zvratu.



Jeden z obžalovaných, 41-ročný vodič transportéra, po prvý raz prerušil mlčanie a priznal sa k činu. V súdnej sieni popísal, ako sa pri neplánovanej zastávke na čerpacej stanici v Kirchbarkau preložilo asi 2,4 milióna eur do iného vozidla, s ktorým jeho o sedem rokov starší komplic zamieril do Hamburgu. Ten sa medzičasom priznal, že sa na čine podieľal. Informácie priniesol Severonemecký rozhlas (NDR).



Podľa priznania vodiča išlo pri lúpeží obrovskej sumy o spontánne rozhodnutia, pôvodne rátal osobne s korisťou vo výške asi 50.000 eur, čo by bezpečnostná firma zrejme vyriešila interne.



Vodič obvinil pri priznaní zo spoluúčasti aj spolujazdca, ktorý doteraz nebol v kauze obvinený. Práve jeho výpoveďou by teraz proces mal pokračovať.



Páchatelia upozornili vyšetrovateľov na seba zásadnou zmenou životného štýlu a vysokými výdavkami. Po niekoľkotýždňovom monitorovaní oboch obžalovaných a prehliadkach viacerých bytov aj motorových vozidiel sa v marci podarilo zaistiť veľkú časť koristi a zadržať dôvodne podozrivých z činu.



Obaja však mesiace mlčali. Proces s dvojicou sa začal v septembri, rozsudky sa očakávajú začiatkom novembra.