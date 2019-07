Nemecko odsúdilo postup Kremľa voči demonštrantom v Moskve

Berlín je podľa hovorkyne nemeckej vlády znepokojený z toho, ako neprimerane a tvrdo ruská polícia zasiahla proti protestujúcim, a očakáva rýchle prepustenie zadržaných osôb.

Berlín 29. júla (TASR) - Nemecká vláda vyzvala v pondelok Kremeľ, aby prepustil takmer 1400 demonštrantov, ktorých v sobotu zatkli v Moskve počas nepovolenej demonštrácie za slobodné voľby do Moskovskej mestskej dumy. S odvolaním sa na slová hovorkyne nemeckej vlády Ulrike Demmerovej o tom informovala agentúra AFP.



Demmerová zároveň vyzvala Moskvu, aby rešpektovala slobodu slova aj zhromažďovania a aby sa postarala o to, že voľby do moskovského mestského zastupiteľstva prebehnú v súlade s medzinárodnými štandardmi.



V sobotu tisíce demonštrantov požadovali zaregistrovanie opozičných kandidátov, ktorým by pre údajné "nezrovnalosti" na podpisových hárkoch nemala byť povolená účasť vo voľbách do Moskovskej mestskej dumy.



Ruské bezpečnostné zložky zadržali v súvislosti s nepovolenou demonštráciou vyše 1400 osôb.