V Nemecku opätovne skúmajú viac ako 4560 azylových konaní

Berlín 26. apríla (TASR) - Preskúmaním prechádza pre podozrenie z korupcie na pracovisku Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) v severonemeckých Brémach 4568 azylových konaní z obdobia od 1. januára 2013 do 16. januára 2017. V Spolkovom sneme (Bundestagu) v Berlíne o tom informoval vo štvrtok štátny tajomník rezortu vnútra Stephan Mayer.



Podľa jeho slov budú v prípade nekorektného postupu úradov rozhodnutia zrušené, ak to bude možné z právneho hľadiska.



Ako je známe, bývalú šéfku spomínaného pracoviska podozrievajú podobne ako troch advokátov z viacerých trestných činov vrátane korupcie a zneužitia azylového konania. Kauzu vyšetruje už niekoľko mesiacov prokuratúra v Brémach.



V ďalších pobočkách BAMF sa žiadne manipulácie neodhalili, uviedol vo štvrtok predstaviteľ spolkového ministerstva vnútra.



Z oficiálne nepotvrdených skôr zverejnených mediálnych informácií vyplynulo, že iba 98 žiadostí o azyl podaných v Brémach patrilo skutočne do kompetencie tamojšej pobočky. Zostávajúci žiadatelia boli podľa poznatkov vyšetrovateľov zo spolkových krajín Dolné Sasko a Severné Porýnie-Vestfálsko, pričom sa po pozitívnom vybavení žiadostí opäť vrátili do týchto regiónov. Väčšina z nich patrila do jezídskej komunity zo Sýrie.