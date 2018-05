Opozičná AfD napadla kancelárkinu migračnú politiku na ústavnom súde

Kancelárka nemôže vládnuť ako diktátor, aj ona musí rešpektovať platné zákony, vyhlásil druhý muž frakcie AfD Jürgen Braun.

Berlín 18. mája (TASR) - Frakcia najsilnejšej opozičnej strany v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestagu) sa obrátila na Spolkový súdny dvor so žiadosťou, aby konštatoval, že v Nemecku protiústavným spôsobom nahradila "vládu práva vláda bezprávia", a to po tom, čo kancelárka Angela Merkelová v septembri 2015 rozhodla o ponechaní otvorených štátnych hraníc pred prichádzajúcimi žiadateľmi o azyl.



Ako odznelo na piatkovej tlačovej konferencii v Berlíne, frakcia Alternatívy pre Nemecko (AfD) podala tento podnet na ústavný súd ešte 14. apríla.



Konanie na ústavnom súde "môže zmeniť svet" a v prípade, že sa sudcovia stotožnia s názorom AfD, tak ho aj zmení, pretože kancelárka bude musieť rezignovať za "nula minút", odznelo na tlačovej konferencii Stephana Brandnera, inak predsedu právneho výboru parlamentu.



Podľa jeho slov použil slovné spojenie vláda bezprávia ako prvý dlhoročný líder Kresťanskosociálnej únie (CSU), v súčasnosti spolkový minister vnútra Horst Seehofer na margo utečeneckej politiky vtedajšej i súčasnej kancelárky. Brandner zároveň poznamenal, že "my zrealizujeme to, čo Seehofer oznámil, ale nezrealizoval".



Kancelárka nemôže vládnuť ako diktátor, aj ona musí rešpektovať platné zákony, vyhlásil druhý muž frakcie AfD Jürgen Braun. Podľa jeho názoru by rozhodnutia o zásadných otázkach týkajúcich sa celej krajiny mal prijímať Bundestag, avšak vláda ho v tejto veci nezapojila do procesu rozhodovania a tak sa krajina od septembra 2015 nachádza vo výnimočnom stave.