Páchateľom útoku na stanici v Kolíne bol 55-ročný Sýrčan

Muž, ktorý je v spolkovej republike od marca 2015 a ktorý tam má štatút žiadateľa o azyl, mal od leta 2016 v trinástich prípadoch do činenia s políciou.

Kolín nad Rýnom 16. októbra (TASR) - Páchateľom pondelkového útoku v zariadeniach Hlavnej železničnej stanice v Kolíne nad Rýnom je nepochybne 55-ročný Sýrčan, ktorého povolenie na pobyt v západonemeckom meste do roku 2021 sa našlo na mieste činu.



Muž, ktorý je v spolkovej republike od marca 2015 a ktorý tam má štatút žiadateľa o azyl, mal od leta 2016 v 13 prípadoch do činenia s políciou, po prvý raz pre prechovávanie marihuany.



Aktuálne leží po urgentnej operácii, ktorú si vynútili strelné zranenia po policajnom zásahu, na jednotke intenzívnej starostlivosti jednej z miestnych nemocníc v kóme, avšak je už mimo ohrozenia života.



Informácie odzneli na utorkovej popoludňajšej tlačovej konferencii orgánov činných v trestnom konaní.



Ešte v pondelok večer došlo podľa nich k prehliadke bydliska spomínaného muža v ubytovni pre utečencov v Kolíne-Neuehrenfelde. Tam zaistili kriminalisti benzín, ako aj rôzne písomnosti v arabskom jazyku, ktoré viseli na stenách. Nejde však o texty s islamistickým obsahom, prípadne dokumenty hlásiace sa k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Obsah zaistených nosičov údajov bude predmetom vyhodnocovania.



Na objasnení kauzy pracuje viac ako 100 kriminalistov, ktorí naďalej očakávajú pomoc širokej verejnosti, predovšetkým s cieľom objasniť trasu, po ktorej sa útočník vybral na hlavnú železničnú stanicu, a lokalizovať miesta, kde sa dostal k pohonným hmotám.



Prokuratúra v Kolíne nad Rýnom vydala na hospitalizovaného páchateľa zatykač pre dôvodné podozrenie z trestných činov pokusu o vraždu, nebezpečného ublíženia na zdraví a brania rukojemníkov. Spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe, ktorá obvykle preberá vyšetrovanie prípadov s teroristickým pozadím, v utorok dementovala, že by sa tak už stalo, avšak skúma možnosť prevzatia kauzy, a to eventuálne už v priebehu utorka. Je pravdepodobné, že tento prípad bude napokon vyšetrovať práve táto inštitúcia.



Polícia skúma totiž možnosť teroristického pozadia útoku, ktoré naznačuje aj výpoveď jedného zo svedkov, ktorý mal počuť, ako sa Sýrčan odetý v tmavom a evidentne podnapitý hlási k džihádistom z IS. Vyšetrovanie však stále pokračuje všetkými smermi.



Zdravotný stav troch zranených pri útoku sa podľa utorkových informácií výrazne nezmenil.



Najhoršie je na tom zrejme 14-ročná tínedžerka, ktorá po hodení zápalnej zmesi do prevádzky rýchleho občerstvenia utrpela vážne popáleniny a musela sa podrobiť chirurgickému zákroku.



Informácie priniesli internetové vydania miestnych periodík, portál express.de, Západonemecký rozhlas (WDR), webové vydanie denníka Bild, ako aj tlačová agentúra DPA.



Samotná rukojemníčka z lekárne bola podľa vyšetrovateľov náhodnou obeťou, pretože útočník prešiel do lekárne zrejme iba preto, že sa v podniku rýchleho občerstvenia v reakcii na požiar a dym spustil automatický hasiaci systém. Zákrok príslušníkov útvaru osobitého určenia v lekárni prišiel však podľa niektorých nemeckých médií zrejme v poslednej chvíli, pretože útočník už polial ženu horľavinou, chystal sa ju zapáliť, podľa iných ju už zapálil. Ako odznelo na policajnej tlačovej konferencii, plynové bomby zaistené v lekárni boli preparované oceľovými guľkami, aby sa zvýšil ich ničivý účinok pri explózii.



Informácie o možných komplicoch kriminálna polícia zatiaľ nemá, avšak intenzívne sa touto otázkou zaoberá, vyplynulo zo slov riaditeľa kriminálky Klausa-Stephana Beckera.