Piatok sa v Nemecku ponesie v znamení spomienkových podujatí

Berlín 8. novembra (TASR) - Viacero významných výročí si pripomenú v piatok v Nemecku, osobitne v hlavnom meste Berlíne, kde sa uskutoční celý rad spomienkových podujatí a akcií.



Na pôde Spolkového snemu (Bundestagu) si už predpoludním pripomenú "osudový deň Nemcov", veď 9. novembra 1918 došlo k vyhláseniu prvej nemeckej republiky. V noci z 9. na 10. novembra 1938 sa uskutočnili masívne protižidovské pogromy známe pod označením Krištáľová noc; 9. novembra 1989 sa pádom Berlínskeho múru a otvorením dovtedy nepriechodnej hranice so západným Berlínom vytvorili predpoklady pre budúce znovuzjednotenie krajiny.



S prejavmi tu vystúpila nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, ako aj predseda Spolkového snemu Wolgang Schäuble.



Na slávnosti zaznejú tóny diel nemeckého skladateľa Paula Hindemitha (1895-1963), ktorého nacisti svojho času rôznymi reštrikciami donútili opustiť krajinu a uchýliť sa do exilu, izraelského komponistu nemeckého pôvodu Paula Bena-Chaima (1897-1984), ako aj Európskej hymny.



Vyplýva to z informácií na webovej stránke Bundestagu.



Na antisemitské výtržnosti z tzv. Krištáľovej noci spred 80 rokov si zaspomínajú členovia Ústrednej rady Židov v Nemecku v priestoroch berlínskej synagógy v prítomnosti spolkovej kancelárky Angely Merkelovej. Popri nej vystúpi na podujatí aj najvyšší predstaviteľ Ústrednej rady Židov v Nemecku Josef Schuster, informovala tlačová agentúra DPA.



Popoludní a podvečer budú v centre pozornosti spomienkové akcie pripomínajúce obete Berlínskeho múru a jeho pád spred 29 rokov.



Na pamätnom mieste v Bernauer Strasse pribudnú kvety a vence a rozsvietia sa sviečky za zosnulých, v Kaplnke zmierenia v niekdajšom "pásme smrti" sa očakáva spomienková slávnosť za účasti úradujúceho starostu Berlína Michaela Müllera, ale aj školákov nielen z Nemecka, ale aj Francúzska a Nórska.