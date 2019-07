Nemecko plánuje reformu fungovania centrálnych príjmov nemocníc

Z návrhu zákona napríklad vyplýva, že by sa mali prepojiť telefónne linky záchrannej služby 112 a linka 116117, ktorá slúži na dohodovanie si termínov u etablovaných lekárov.

Berlín 22. júla (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn plánuje predložiť návrh zákona, ktorý by mal odľahčiť preplnené centrálne príjmy nemocníc a ľuďom umožniť rýchlejší a lepší prístup k lekárskemu ošetreniu. Informoval o tom v pondelok denník Die Welt s odvolaním sa na znenie návrhu zákona, ktoré majú k dispozícii médiá skupiny Funke.



"V súčasnosti sú centrálne príjmy nemocníc často preplnené, keďže medzi pacientmi sú aj tí, ktorým by lepšiu pomoc vedeli poskytnúť inde," povedal Spahn. Takéto nastavenie negatívne ovplyvňuje tých pacientov, čo sú odkázaní na naliehavú pomoc v nemocniciach, pretože neraz musia čakať až neprimerane dlho.



Pracovníci tiesňovej linky budú na základe prvotného posúdenia stavu pacienta rozhodovať o tom, či mu bude pomoc poskytnutá v nemocnici alebo v ambulancii lekára.