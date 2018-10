Do mostu v Nemecku narazil tanker, jeho kapitán zahynul

Tanker poškodil pri kolízii aj elektrické vedenie pod mostom, čo viedlo k narušeniu plynulosti zásobovania elektrickým prúdom.

Kolín nad Rýnom 11. októbra (TASR) - Po náraze tankeru do mostu vedúceho cez kanál Rýn-Herne v meste Castrop-Rauxeli v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko prišiel vo štvrtok o život kapitán plavidla, 50-ročný občan Nemecka. Informoval o tom Západonemecký rozhlas (WDR).



Nešťastník zostal zakliesnený v totálne zdemolovanej kormidelni, odkiaľ sa ho podarilo vyslobodiť až po čase, a to už nejavil známky života.



Traja ďalší členovia posádky vyviazli síce bez fyzickej ujmy na zdraví, ale bola im poskytnutá psychologická pomoc.



Havarované plavidlo odtiahli do neďalekého prístavu.



Tanker poškodil pri kolízii aj elektrické vedenie pod mostom, čo viedlo k narušeniu plynulosti zásobovania elektrickým prúdom.



Lodnú prepravu v úseku prerušili až do ukončenia prác na odstraňovaní dôsledkov nešťastia. Jeho príčiny objasní až vyšetrovanie.