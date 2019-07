Po tragédii vo Frankfurte žiada Seehofer viac peňazí pre políciu

Seehofer v utorok zdôraznil, že ochrana občanov nesmie stroskotať na peniazoch. Dodal, že je povinnosťou politiky z takýchto prípadov vyvodiť dôsledky.

Berlín 31. júla (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer požaduje viac financií pre Spolkovú políciu. Informoval o tom v stredu denník Die Welt.



Konzervatívec Seehofer tak reagoval na pondelňajší incident na hlavnej železničnej stanici vo Frankfurte nad Mohanom, kde muž pôvodom z Eritrey zhodil z nástupišťa pred prichádzajúci vlak osemročného chlapca spolu s jeho matkou. Žena tento útok prežila, jej syna však vlak zachytil a na mieste usmrtil.



Zadržaný muž vo veku 40 rokov s bydliskom vo Švajčiarsku bol vzatý do vyšetrovacej väzby a čelí podozreniu z vraždy a dvojnásobného pokusu o vraždu. Predpokladaný páchateľ sa podľa polície tento rok zrejme podroboval psychiatrickej liečbe, čomu nasvedčujú dokumenty nájdené pri domovej prehliadke.



Seehofer v utorok zdôraznil, že ochrana občanov nesmie stroskotať na peniazoch. Dodal, že je povinnosťou politiky z takýchto prípadov vyvodiť dôsledky. Seehofer sa vyslovil aj za posilnenie monitorovania verejných priestorov kamerami.



Sociálnodemokratický minister financií Olaf Scholz však na zvýšenie rozpočtu pre políciu nevidí nijaký dôvod, ako uviedol v stredu v relácii Morgenmagazin televízie ZDF. Spolková vláda sa podľa jeho slov v uplynulých rokoch i v terajšom rozpočte postarala o to, aby bolo zabezpečené dobré vybavenie polície. Dodal, že bezpečnosť je už teraz prioritou rozpočtu. Scholz povedal, že je za to, aby sa pre ochranu ľudí urobilo "všetko, čo je zmysluplné".



V rámci diskusie o možných opatreniach podpredseda Odborového zväzu polície (GdP) Jörg Radek podľa agentúry DPA uviedol, že viac policajtov podobným "otrasným zločinom" nezabráni. Radek namiesto toho navrhol diskusiu o inštalácii technických prekážok, ktoré umožnia prístup ku koľajisku až vtedy, keď vlak zastane. Takéto zariadenia existujú napríklad na niektorých železničných staniciach v Londýne.



"Toho, kto teraz prichádza s rýchlymi riešeniami, sa musím zároveň opýtať, prečo sa tieto riešenia nezaviedli v minulosti? Ukazuje to, aké komplexné a aké komplikované je zaistiť bezpečnosť viac ako 5600 železničných staníc pri dvoch miliardách cestujúcich ročne. Taktiež musíme zistiť, aké boli motívy činu páchateľa, čo teraz práve robíme. Musíme to objasniť a potom sa zamyslieť nad celkom konkrétnymi opatreniami," povedal Radek.



Železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) si vie podľa denníka Bild predstaviť sprístupnenie nástupíšť iba pre držiteľov cestovných lístkov. Toto opatrenie by však stálo stovky miliónov eur a spôsobilo by vytváranie radov.