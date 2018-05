Pobočka migračného úradu v Brémach nebude rozhodovať o udeľovaní azylu

V rokoch 2013-2016 bol v pobočke BAMF v Brémach udelený azyl bez dostatočnej previerky najmenej 1200 žiadateľom, ktorí nesplnili podmienky.

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecké ministerstvo vnútra v stredu nariadilo zastavenie spracovávania žiadostí o azyl na pobočke Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) v Brémach. Reaguje tým na zistenia, podľa ktorých bol na tejto pobočke azyl udeľovaný nezákonne, informovala agentúra Reuters.



"Dôvera v kvalitu azylového konania a integritu prijímacieho centra v Brémach bola značne poškodená," uviedol nemecký minister vnútra Horst Seehofer. Azylové procedúry začaté v Brémach budú podľa neho "až do ukončenia predbežného vyšetrovania a prebiehajúcich kontrol" vykonávať iné pobočky BAMF.



Ako pripomenula agentúra DPA, v rokoch 2013-2016 bol v pobočke BAMF v Brémach udelený azyl bez dostatočnej previerky najmenej 1200 žiadateľom, ktorí nesplnili podmienky. V uplynulom týždni bola nariadená kontrola ďalších 18.000 kladne vybavených žiadostí, postupne by mali preveriť všetky takéto žiadosti od roku 2000.



Štátny tajomník rezortu vnútra Stephan Mayer koncom apríla povedal, že pre podozrenie z korupcie na pracovisku BAMF v Brémach prešlo previerkou 4568 azylových konaní z obdobia od 1. januára 2013 do 16. januára 2017.



Bývalú šéfku pobočky podozrievajú podobne ako troch advokátov z viacerých trestných činov vrátane korupcie a zneužitia azylového konania. Kauzu vyšetruje už niekoľko mesiacov prokuratúra v Brémach.



Ide o kauzu, ktorá sa podľa neoficiálnych zdrojov netýka iba Brém, ale aj najmenej desiatich ďalších pobočiek BAMF.