Počet deportácii z Nemecka do Tuniska v poslednom období značne stúpol

Berlín 16. júla (TASR) - Počet deportácií z Nemecka do Tuniska v uplynulých rokoch značne stúpol, informovala v pondelok agentúra DPA.



V roku 2015 bolo do svojej vlasti deportovaných len 17 Tunisanov, v roku 2016 však už 116 a o rok neskôr tento počet predstavoval 251, uviedlo spolkové ministerstvo vnútra. Len v priebehu tohto roka dosiahol doposiaľ počet deportovaných do Tuniska 155.



Pozornosť médií v uplynulých dňoch upútala zrejme protiprávna deportácia bývalého bodyguarda niekdajšieho vodcu teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina. Súd v Porýní-Westfálsku nariadil jeho bezodkladný návrat. Podľa sudcu totiž mužovi, ktorého nemecké médiá označujú iba ako Sami A., môže v jeho rodnej krajine hroziť mučenie.



Sami A. bol podľa informácií DPA deportovaný do Tuniska v piatok okolo 07.00 h SELČ charterovým letom z Düsseldorfu.



Správny súd v Gelsenkirchene však vo štvrtok večer rozhodol, že Samiho A. zatiaľ nie je možné z Nemecka vyhostiť, keďže neexistujú diplomaticky záväzné záruky zo strany tuniskej vlády, že vo vlasti nebude vystavený mučeniu. Svoj verdikt zaslal Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) faxom až v piatok o 08.27 h SELČ.



Súd neskôr označil deportáciu za "hrubo nezákonnú" a vyzval nemecké úrady, aby zariadili vrátenie 42-ročného Tunisana do Nemecka. Tunisko však v sobotu uviedlo, že ho zatiaľ vrátiť nemieni.



V pozadí stúpajúceho počtu deportovaných Tunisanov sú podľa DPA rozhovory, ktoré viedol bývalý nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere s predstaviteľmi severoafrických štátov začiatkom roka 2016. Rokovania sa týkali uľahčenia procesu deportácií, pričom okrem iného išlo o rýchlu identifikáciu a získanie nevyhnutných dokumentov potrebných pre vycestovanie.



Podľa odhadov nemeckého ministerstva vnútra žije v Nemecku 760 ľudí, ktorí sú klasifikovaní ako "hrozba z islamského spektra". To znamená, že predstavitelia rezortu bezpečnosti im pripisujú závažné zločiny. Zhruba dve tretiny z nich tvoria nemeckí občania či občania jednej z krajín Európskej únie.