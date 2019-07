Počet obyvateľov Nemecka sa v roku 2018 zvýšil o 400.000

Za nárast počtu obyvateľov Nemecka môžu najmä cudzinci - v roku 2018 pochádzalo totiž až 87 percent prisťahovalcov zo zahraničia.

Wiesbaden 16. júla (TASR) - V roku 2018 sa do Nemecka prisťahovalo o 400.000 ľudí viac, ako krajinu opustilo. Zo zahraničia prišlo do krajiny celkovo 1,58 milióna ľudí, zatiaľ čo 1,18 milióna sa odsťahovalo. Údaje zverejnil v utorok Spolkový štatistický úrad vo Wiesbadene, píše agentúra DPA.



Počet nových obyvateľov Nemecka sa tak oproti roku 2017, keď ich bolo 416.000, mierne znížil.



Za nárast počtu obyvateľov Nemecka môžu najmä cudzinci - v roku 2018 pochádzalo totiž až 87 percent prisťahovalcov zo zahraničia. Zvýšil sa však aj počet Nemcov, ktorí dovtedy žili v iných krajinách. V roku 2017 sa ich do Nemecka vrátilo 167.000 a vlani 202.000. Do zahraničia sa naopak v roku 2018 presťahovalo 262.000 ľudí, pričom rok predtým ich počet predstavoval 249.000.