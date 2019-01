Počet žiadostí o azyl v Nemecku vlani klesol o 16,5 percenta

Čiastočne aj preto, lebo väčšina migrantov vstúpila do Európy cez Španielsko, uviedol nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

Berlín 23. januára (TASR) - Počet nových žiadostí o azyl podaných vlani v Nemecku klesol oproti predchádzajúcemu roku o 16,5 percenta. Čiastočne aj preto, lebo väčšina migrantov vstúpila do Európy cez Španielsko, uviedol v stredu nemecký minister vnútra Horst Seehofer.



Minulý rok zaregistrovali 185.853 žiadostí o azyl oproti 222.683 žiadostiam z roku 2017. Podľa Seehofera došlo k poklesu čiastočne v dôsledku toho, že Španielsko je v súčasnosti najpopulárnejšou trasou pre migrantov snažiacich sa dostať do Európy. Dodal, že Nemecko "zvládlo (prílev utečencov) pozoruhodne dobre".



V roku 2018 sa zdvojnásobil počet osôb usilujúcich sa dostať do Španielska cez Stredozemné more na 57.000, čím sa táto trasa stala "najaktívnejšou migračnou trasou do Európy", uviedla Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Téma príchodu uchádzačov o azyl do Nemecka je medzi prioritami vládnej agendy od roku 2015, keď kancelárka Angela Merkelová oznámila politiku otvorených dverí pre migrantov, čo viedlo k tomu, že státisíce ľudí požiadalo v krajine o azyl, pripomína agentúra DPA.