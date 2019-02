Nemecko podmieňuje zrušenie zákazu vývozu zbraní situáciou v Jemene

Bojujúce strany v Jemene začali mierové rokovania koncom minulého roka. Dosiahli síce čiastkové dohody, urovnanie konfliktu sa však od nich neočakáva.

Berlín 21. februára (TASR) - Nemecko pozastaví zákaz predaja zbraní do Saudskej Arábie len vtedy, ak nastane posun v mierovom procese v Jemene. Vyhlásil to v stredu nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



"Postoj nemeckej vlády je taký, že Saudskej Arábii momentálne nedodávame zbrane a ďalšie rozhodnutia budú závisieť od vývoja jemenského konfliktu," povedal Maas po rozhovoroch so svojím britským rezortným kolegom Jeremym Huntom v Berlíne, informovala agentúra DPA.



Bojujúce strany v Jemene začali mierové rokovania koncom minulého roka. Dosiahli síce čiastkové dohody, urovnanie konfliktu sa však od nich neočakáva.



Nemecká koaličná vláda sa vlani v marci zhodla na tom, že zastaví ďalší vývoz zbraní do krajín, ktoré sa priamo podieľajú na konflikte v Jemene. Saudská Arábia vedie koalíciu deviatich krajín, ktoré podporujú jemenských vládnych vojakov v boji proti povstaleckým húsíom podporovaným Iránom — regionálnym rivalom Rijádu.



Nemecko je vo svojom postoji pomerne izolované; Francúzsko a Británia ho kritizovali, pretože podľa nich ovplyvňuje spoločné projekty realizované s nemeckými firmami alebo dodávateľmi.



Hunt sa v stredu ďalšej kritiky na adresu Berlína zdržal. "Rozumieme pozícii Nemecka a myslím si, že aj oni chápu našu," vyhlásil šéf britskej diplomacie.



Nemecký magazín Der Spiegel však napísal, že Hunt napísal pred svojou návštevou Nemecka Maasovi kritický list, v ktorom sa sťažoval, že spoločné zbrojárske projekty, akým je napríklad bojová stíhačka Tornado, budú exportnými zákazmi Berlína poškodené. Berlín zákaz vývozu zbraní predĺžil do 9. marca.