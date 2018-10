Podozrivý z vraždy bulharskej novinárky sa priznal k zločinu

Ešte stále nie je definitívne uzavretá otázka, či jestvovala súvislosť medzi zločinom a prácou obete.

Stade/Sofia 11. októbra (TASR) - V severonemeckom meste Stade zadržaný 20-ročný Bulhar sa podľa informácií, ktoré poskytla bulharskej televízii Nova vo štvrtok jeho matka, priznal k vražde novinárky Viktorije Marinovovej z Ruse.



Ako uviedla Nadežda K., "priznal sa, že to urobil, keď bol opitý a pod silným vplyvom drog," citoval matkine slová rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF. "Priznal sa a začal predo mnou plakať. Taký nie je, nedokážem to pochopiť," povedala matka zadržaného žijúca v Nemecku.



Bulharská prokuratúra medzičasom na zadržaného v neprítomnosti vzniesla žalobu z trestných činov znásilnenia a vraždy a žiada o jeho vydanie na trestné stíhanie.



Ešte stále nie je definitívne uzavretá otázka, či jestvovala súvislosť medzi zločinom a prácou obete. Všetky indície však podľa vyšetrovateľov naznačujú, že išlo o spontánne, sexuálne motivované prepadnutie ženy, ktorú páchateľ napokon nielen znásilnil, ale aj usmrtil.



Marinovová koncom septembra moderovala politickú tolkšou, ktorá sa venovala podozreniam zo zneužívania eurofondov vplyvnými bulharskými podnikateľmi a politikmi. Práve preto sa v prvej fáze vyšetrovania kauzy predpokladalo, že sa mohla stať obeťou vraždy v súvislosti s výkonom povolania, čo sa však zrejme nepotvrdí.



Dôvodne podozrivý býval v Ruse neďaleko parku, v ktorom sa našlo telo obete zločinu. Bulharsko opustil údajne cez Rumunsko v sobotu. V krátkom čase ho čaká zrejme vydanie na trestné stíhanie do vlasti.



Bulharská i nemecká strana v reakciách na jeho zadržanie nešetrili superlatívmi na adresu dvojstrannej spolupráce policajných zložiek.