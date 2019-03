Policajt postrelil muža v nemeckom utečeneckom centre

Príslušník polície použil zbraň, keď Senegalčan, ktorý mal byť deportovaný z Nemecka, vytiahol nôž. Guľka ho zasiahla do ramena. Následne ho previezli do nemocnice, nebol však v ohrození života.

Kolín nad Rýnom 15. marca (TASR) - Policajt postrelil muža zo Senegalu počas piatkového zásahu v utečeneckom centre v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Informovala o tom agentúra DPA.



K incidentu došlo v piatok ráno v meste Bad Honnef. Policajt, ktorý strieľal, prišiel do centra spolu s kolegom a pracovníkmi cudzineckého úradu.



Príslušník polície použil zbraň, keď Senegalčan, ktorý mal byť deportovaný z Nemecka, vytiahol nôž. Guľka ho zasiahla do ramena. Následne ho previezli do nemocnice, nebol však v ohrození života.



Incident vyšetruje prokuratúra v Bonne i polícia v neďalekom Kolíne nad Rýnom.