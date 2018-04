Policajti zastrelili vo Fulde 19-ročného mladíka z Afganistanu

Podľa vyšetrovateľov sa mladík dopúšťal pred vtedy ešte neotvorenou pekárňou výtržností a hádzal kamene do jej okien.

Berlín 13. apríla (TASR) - Mužom, ktorého nemeckí policajti zastrelili v piatok v skorých ranných hodinách v meste Fulda v spolkovej krajine Hesensko, bol 19-ročný Afganec, ktorý žil v neďalekej ubytovni pre utečencov. Potvrdili to tamojšie policajné zdroje.



Policajti prišli na miesto zásahu po telefonáte o 04.30 SEČ, muž na nich zaútočil kameňmi a palicou. Až vyšetrovanie za spoluúčasti Krajinského kriminálneho úradu Hesensko objasní, ako došlo k smrteľnému incidentu a prečo muži zákona použili služobnú zbraň.



Podľa vyšetrovateľov sa mladík dopúšťal pred vtedy ešte neotvorenou pekárňou výtržností a hádzal kamene do jej okien. Útočil aj na dvoch zamestnancov a vodiča, ktorý rozvážal tovar a spôsobil mu zranenie, s ktorým poškodený skončil v nemocnici. Navyše zranil aj jedného z policajtov.



Zatiaľ neznámy počet výstrelov padol však zrejme až vtedy, keď sa mladík dal na útek, naznačuje okolie medzičasom hermeticky uzavretého dejiska udalosti, vyplýva z informácií Hesenského rozhlasu (HR).



Politický motív výtržnosti príslušná prokuratúra vylúčila. V Nemecku došlo podľa oficiálnej štatistiky Vysokej policajnej školy v Münsteri predvlani k použitiu policajných služobných zbraní celkovo 52-krát. Jedenásť ľudí zomrelo na následky strelných poranení, ďalších 28 utrpelo zranenia.



Podľa hesenského krajinského kriminálneho úradu so sídlom vo Wiesbadene došlo na území tejto spolkovej krajiny vlani k použitiu zbraní policajtami päťkrát, výstrely usmrtili dve osoby.