Nemecká polícia má podozrenie, že nebohý záhradník bol sériovým vrahom

Naznačil to v piatok šéf polície v Lüneburgu Robert Kruse.

Lüneburg 19. januára (TASR) - Zosnulý záhradník, ktorého polícia v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko spájala s násilnou smrťou najmenej piatich ľudí, mohol byť sériovým vrahom. Naznačil to v piatok šéf polície v Lüneburgu Robert Kruse.



Odvolal sa pritom na doterajšie poznatky vyšetrovateľov, podľa ktorých treba rátať s možnosťou veľkého počtu zločinov v Nemecku a možno i za jeho hranicami. Všetky príslušné policajné pracoviská by preto podľa jeho slov mali preskúmať staršie doteraz neobjasnené kauzy, uviedla agentúra DPA.



Polícia má nové poznatky o kauze Birgit Meierovej, ktorá zmizla bez stopy v roku 1989 a jej telo sa našlo až po 28 rokoch na okraji Lüneburgu. Zo správy expertov skúmajúcich jej telesné pozostatky vyplýva, že obeť zrejme zastrelili, aj keď príčinu smrti už nie je možné jednoznačne stanoviť.



Príbuzní našli telesné pozostatky ženy koncom septembra minulého roka na pozemku dlhší čas podozrivého známeho v okrajovej štvrti Lüneburgu.



Muž, ktorý pracoval ako záhradník na cintoríne, spáchal v roku 1993 vo veku 40 rokov samovraždu vo väzení, kde sa ocitol v súvislosti s inými podozreniami. Jeho DNA sa našla pri objasňovaní zločinu z roku 1989 so štyrmi obeťami, avšak na svojom konte mohol mať zrejme viac životov.